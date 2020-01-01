رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات فى حريق محل «كاوتش» بمدينة نصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:57 م
حريق محل كاوتش
حريق محل كاوتش
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات في الحريق الذي نشب داخل محل كاوتش عقب إثبات عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بمدينة نصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«النهضة» التونسية تقرر سحب الثقة من حكومة «الفخفاخ»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»

مفكرون يكشفون أسباب انحدار الخطاب بين الكتاب في «السوشيال ميديا»

«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة