حفظ التحقيقات فى حريق محل «كاوتش» بمدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات في الحريق الذي نشب داخل محل كاوتش عقب إثبات عدم وجود شبهة جنائية.وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بمدينة نصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.