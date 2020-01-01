رغم تراجع الصادرات.. 10 أسواق عالمية واعدة للسلع المصرية خلال 2020

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لأحدث تقاريره الرسمية، أبرز الأسواق العالمية التى ارتفعت الصادرات المصرية إليها خلال عام 2020، رغم ما سجلته إجمالى الصادرات لدول العالم من تراجع إلى حدود 9.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 10.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وفيما يلى نرصد أهم هذه الدول:- سجلت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية أكبر ارتفاع لتبلغ 209.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 21.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 188 مليون دولار خلال عام.- كما ارتفعت الصادرات إلى قبرص مسجله 104.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 73.2 مليون دولار خلال عام.- سجلت صادرات مصر لسلوفينيا ارتفاعًا لـ 103.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 مقابل 32.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 70.3 مليون دولار خلال عام.-- بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 241.7 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 180.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بزيادة 60.8 مليون دولار خلال عام.- وارتفعت الصادرات لسويسرا إلى حدود 58.2 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 50.5 مليون دولار خلال عام.- وارتفعت قيمة صادرات مصر لاستراليا لـ 56.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 45.8 مليون دولار.- وسجلت الصادرات لكندا 262.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 241.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 20.7 مليون دولار خلال عام.- وسجلت الصادرات لإثيوبيا ارتفاعًا إلى حدود 55.9 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 40.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 15.6 مليون دولار خلال عام.- ارتفعت الصادرات إلى دولة التشيك لـ 15.3 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار خلال عام.- كما ارتفعت الصادرات لأوكرانيا إلى حدود 38.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقابل 37.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليون دولار خلال عام.