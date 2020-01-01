ضبط عاملين لقتل سائق «تروسيكل» لسرقته بالمنوفية

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية بسبب "تروسيكل" في مركز السادات.تبلغ لمركز شرطة السادات بالعثور على جثة سائق "تروسيكل"، أسفل عقار تحت الإنشاء وبها جروح قطعية، والعثور أمام العقار على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات، ملكه.توصلت جهود فرق البحث الجنائى المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى إلى أن مرتكبى الواقعة عامليّن، تم ضبطهما.وبمواجهتهما أقرا الأول أنه نظرًا لسابقة معرفته بالمجنى عليه وعلمه بامتلاكه "تروسيكل" يعمل عليه فى مجال النقل فاتفق مع المتهم الثانى على قتله والاستيلاء على التروسيكل وما بحوزته من مبالغ مالية.وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي جهز مطرقة حديدية واستدرج المجنى عليه بزعم نقل بعض أدوات البناء من العقار محل الحادث بالتروسيكل قيادته وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتهما فى التحميل باغته بالضرب على رأسه بالمطرقة.ودفعه الثاني داخل البدروم الخاص بالعقار فأوديا بحياته واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 360 جنيه ولم يتمكنا من الاستيلاء على "التروسيكل" نظرًا لقدوم إحدى السيارات للمكان وهربا.تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذا هاتف محمول آخر قام بشرائه المتهم الثانى من متحصلات الواقعة والأداة المستخدمة فى ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.