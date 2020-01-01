ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية مع استمرار اقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط عدم اليقين بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب زادت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 55ر916 جنيه، وسجل عيار 21 نحو 802 جنيه، وعيار 18 نحو 40ر687 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6416 جنيها، بارتفاع بلغ 24 جنيها، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1812 دولارا.