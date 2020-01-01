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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:25 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ.ش.أ
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم آمال بشأن توافر لقاح محتمل لعلاج مرضى فيروس كورونا وسط نتائج إيجابية لتجارب بعض الشركات الساعية وراء إنتاج لقاح قريبًا.

وارتفع مؤشر "ستوكس يوروبـ600" بنحو 0.9% إلى 371 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8% عند 5048 نقطة، وارتفع "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.8% إلى 6228 نقطة، فيما صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.9% إلى 12814 نقطة.

وتلقت الأسواق دعمًا بعدما تبين أن اللقاح التجريبي، الذي تنتجه شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية لعلاج مرضى فيروس كورونا آمن وأحدث ردود فعل مناعية في دراسة جارية في مراحلها المبكرة.

وأعلنت "مودرنا" أنها ستبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها المحتمل لفيروس كورونا نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنها ستجري الاختبارات على 30 ألف متطوع.

كما أظهرت تقارير في وقت سابق تحقيق عقار ريمديسيفير من شركة جيلياد ساينسز نجاحا في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة بالفيروس، غير أن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيدا من التجارب السريرية الدقيقة.

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