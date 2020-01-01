حبس سائق قتل مسجلا يفرض إتاوة على أهالى السلام

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين- المحامي العام الأول- اليوم، حبس سائق «توكتوك»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مسجل خطر بسبب الإتاوة.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.وبانتقال فريق من النيابة لمناظرة الجثة، تبين أنها لمسجل خطر في العقد الثاني من العمر وبها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأن الوفاة جاءت نتيجة قطع في الأوتار والأوعية الدموية والأعصاب.كان تلقى قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثة «ن. م»، مسجل خطر، يبلغ من العمر 27 عاما، مصابًا بقطع في شرايين يده، على يد سائق «توكتوك» يدعى «محمد.خ».وتوصلت التحريات أنه عند سير السائق بطريق إسكندرية السلام، قام المجني عليه بطلب إتاوة وعندما اعترض أخرج "كتر" بين طيات ملابسه وقام بتمزيق مشمع «التوكتوك»، وتعدى عليه، إلى أنه أصيب بقطع بأوتار يده وتوفي في الحال، وألقى القبض على المتهم.