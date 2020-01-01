قصر «البارون» تحفة معمارية استمر ترميمها عامين (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، تقريرا حول قصر "البارون" التحفة المعمارية التي شيدت في شرق القاهرة في منطقة هليوبليس.ويعد قصر "البارون" أحد أشهر وأقدم القصور التاريخية بالقاهرة، صاحب الأساطير والحكايات التى ارتبط الشباب بحكاياته، واختلفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى بإعادة افتتاحه بعد تداول صور انتهاء أعمال الترميم، وعودة القصر رونقه الجميل، ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.وسمى هذا القصر باسم "قصر البارون" نسبة إلى صاحبه المليونير البلجيكى البارون "إدوارد إمبان" والذى جاء إلى مصر قادمًا من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد شهور قليلة من افتتاح قناة السويس.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح قصر البارون التاريخى منذ أيام، بعد فترة ترميم دامت عامين.