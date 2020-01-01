رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية بطريق «شبرا-بنها الحر» أعلى «الدائري»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:45 ص
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
عمرو المزيدي
طباعة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إجراء تحويلات مرورية بطريق "شبرا- بنها" الحر أعلى الدائري، والتي تشمل تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من السلام اتجاه الطريق الزراعي ليسلك محور شبرا بنها الحر اتجاه بنها.

يأتي ذلك أنه في إطار تنفيذ أعمال ربط كوبري محور "مصر الجديدة 2"، بمحور "شبرا-بنها الحر"؛ من خلال تنفيذ وأعمال رفع "2 كمرة" معدنية؛ لتوسعة كوبري المحور أعلى الطريق الدائري؛ لإضافة حارة مرورية في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها وربطهما بجسم الكوبري الحالي؛ ليصبح عرض الكوبري الحالي عدد 2 حارة مرورية في الاتجاه المسار إليه.

ووجه اللواء علاء متولي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بأن تستمر المركبات الراغبة في الوصول بالسير أعلى محور "شبرا-بنها" لمسافة 8 كيلومترات، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى الدائري فيمنا إلى الدائري منزل محور شبرا المؤدي للطريق الدائري اتجاه "مصر-الإسكندرية" الزراعي.

كما سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي اتجاه نفق السلام، ليسلك منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي بمحافظة القليوبية منزل "أم بيومي"، والسير سطحيا ثم الصعود للطريق الدائري مرة أخرى، اتجاه نفق السلام من خلال مطلع مؤقت تم تجهيزه بمعرفة الجهة المنفذة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه ستبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 12.5 صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 4 صباح ذات اليوم مع تنفيذ التحويلات المرورية المشار إليها.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع كافة أعمال الإنارة والفواصل والمخاريط والعلامات الإرشادية، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«روح» يستأنف حفلاته بساقية الصاوي الليلة

الشاعر محمد الشهاوي ضيف «اقرأ معانا».. الليلة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي