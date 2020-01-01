أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إجراء تحويلات مرورية بطريق "شبرا- بنها" الحر أعلى الدائري، والتي تشمل تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من السلام اتجاه الطريق الزراعي ليسلك محور شبرا بنها الحر اتجاه بنها.يأتي ذلك أنه في إطار تنفيذ أعمال ربط كوبري محور "مصر الجديدة 2"، بمحور "شبرا-بنها الحر"؛ من خلال تنفيذ وأعمال رفع "2 كمرة" معدنية؛ لتوسعة كوبري المحور أعلى الطريق الدائري؛ لإضافة حارة مرورية في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها وربطهما بجسم الكوبري الحالي؛ ليصبح عرض الكوبري الحالي عدد 2 حارة مرورية في الاتجاه المسار إليه.ووجه اللواء علاء متولي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بأن تستمر المركبات الراغبة في الوصول بالسير أعلى محور "شبرا-بنها" لمسافة 8 كيلومترات، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى الدائري فيمنا إلى الدائري منزل محور شبرا المؤدي للطريق الدائري اتجاه "مصر-الإسكندرية" الزراعي.كما سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي اتجاه نفق السلام، ليسلك منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي بمحافظة القليوبية منزل "أم بيومي"، والسير سطحيا ثم الصعود للطريق الدائري مرة أخرى، اتجاه نفق السلام من خلال مطلع مؤقت تم تجهيزه بمعرفة الجهة المنفذة.وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه ستبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 12.5 صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 4 صباح ذات اليوم مع تنفيذ التحويلات المرورية المشار إليها.وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع كافة أعمال الإنارة والفواصل والمخاريط والعلامات الإرشادية، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة.