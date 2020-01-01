ماذا قال مبروك عطية عن توزيع رجل صور زوجته الخاصة؟

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على واقعة قيام رجل بتوزيع صور زوجته الخاصة، إثر طلابها الطلاق ورفضها العودة له، قائلا إنه من الكبائر أن يفشي الرجل بما كان بينه وبين زوجته.وعن تفسيره لسلوك الزوج، قال مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأسرة جزء من المجتمع الكبير، وما يحدث من تشوهات داخل المجتمع يحدث داخل الأسرة.وأضاف "عطية": "الأصل الأصيل في العلاقة الزوجية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي أن يعامل الزوج زوجته كما يعامل نفسه".وأردف: "في ناس مازالوا يحافظون على الأصل الأصيل، وفي ثقافات موروثة من القديم وتعتمد على النظرة الدونية للزوجة، بينما في أمهات كتب الحديث وجدت الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة، حق الزوجة أن ينفق عليها وأسكنوهن من حيث سكنتم، وحسن العشرة، وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع".وتابع: "وعلى الزوجين أن يعاملا بعضهما بالمعروف، والقاسم المشترك حسن العشرة، الرسول كان قائمًا على خدمة أهل بيته، ولا يوقظ امرأته في أي ليل، يطلب منها خدمة، مش شباب اليومين قومي هاتي قومي اعملي، يجب أن نعرف كيف نعامل الزوجة بالحسنى، لا تذيع له سرا ولا يذيع لها سرا، وإذا حدث خلاف يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها، مش العيلة كلها".ونوه مبروك عطية، إلى أن النبي منح زوجة عمر حق مراجعته، وقال إنها تأثرت بنساء المدينة، والنبي كان يأخذ برأي نسائه في بعض الأمور.