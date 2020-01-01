مطرانية سمالوط تنعى الراهب الراحل أنجيلوس الأنطوني

نعت مطرانية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، الراهب الراحل الأب أنجيلوس الأنطوني الأب الروحي لدير مار بقطر بالخطاطبة.وتقدمت بالعزاء لرئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر والرهبان وكل محبيه، طالبين أن يمنحهم الله العزاء لرحيله.ورحل مساء اليوم، الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني، الأب الروحي لدير الشهيد مار بقطر العامر بالخطاطبة للرهبان، وأحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك بعد حياة رهبانية امتدت لـ65 عامًا قدم فيها الكثير من الخدمة الروحية والمجتمعية.