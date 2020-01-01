بالأعلام السوداء.. آلاف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة (صور)

نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة حاشدة مساء الثلاثاء، أمام منزل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال للمطالبة باستقاله.ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء أمام مقر إقامة نتنياهو تدعوه للاستقالة بسبب ملفات الفساد، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووقعت اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد أن حاول العشرات اختراق نقاط التفتيش ما أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم.وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "فساد نتنياهو يكلفنا الصحة"، "توقف عن الانهيار - استقيل"، و"حكومة التدمير" وغيرها من العبارات.وتعد هذه المرة الثانية للتظاهرات ضد نتنياهو، في غضون ثلاثة أيام، إذ نظم نحو عشرة آلاف مستوطن إسرائيلي داخل ميدان رابين وسط عاصمة الاحتلال تل أبيب، بسبب فساد حكومتهم في ملف فيروس كورونا المستجد.