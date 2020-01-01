عودة حركة المرور بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

أعاد رجال المرور، مساء الثلاثاء، فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بعد السيطرة على حريق خط المازوت (شقير - مسطرد)، وشهد الطريق كثافات مرورية عالية بعدما توقفت حركة الطرق المؤدية إليه حتى السيطرة على النيران.جاء ذلك بعدما قرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، ومنها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.وتسبب الحادث في احتراق 31 سيارة ومعرض للسيارات، وجار حصر الخسائر والتلفيات.وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات وفقًا لوزارة الصحة.وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالهايكستب عن نشوب حريق بخط مازوت، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزانات مياه ااستراتيجية إضافية للسيطرة على ألسنة النيران.