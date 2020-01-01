عودة حركة المرور بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة المرور بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:23 م
هدير مصطفىطباعة
أعاد رجال المرور، مساء الثلاثاء، فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بعد السيطرة على حريق خط المازوت (شقير - مسطرد)، وشهد الطريق كثافات مرورية عالية بعدما توقفت حركة الطرق المؤدية إليه حتى السيطرة على النيران.
جاء ذلك بعدما قرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، ومنها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.
وتسبب الحادث في احتراق 31 سيارة ومعرض للسيارات، وجار حصر الخسائر والتلفيات.
وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات وفقًا لوزارة الصحة.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالهايكستب عن نشوب حريق بخط مازوت، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزانات مياه ااستراتيجية إضافية للسيطرة على ألسنة النيران.
جاء ذلك بعدما قرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، ومنها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.
وتسبب الحادث في احتراق 31 سيارة ومعرض للسيارات، وجار حصر الخسائر والتلفيات.
وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات وفقًا لوزارة الصحة.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالهايكستب عن نشوب حريق بخط مازوت، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزانات مياه ااستراتيجية إضافية للسيطرة على ألسنة النيران.