«التعليم» تحسم الجدل حول سؤال الفرنساوي للثانوية العامة: «صحيح»

حسم الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، الجدل القائم حول وجود خطأ في سؤال الفرنساوي لطلاب الشهادة الثانوية، اليوم الثلاثاء، قائلا إن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أقرت بأن الامتحان صحيح مئة في المئة.وأضاف حجازي، في تصريح لـ"الدستور"، أن السؤال كان عّن سعر شيء ما ويوجد في الإجابات "رقم 30 جنيها"، وهي الإجابة الوحيدة الصحيحة، مؤكدا: "الجدل منتهى حول هذا الأمر والسؤال سليم".يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تقام في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب اليوم الثلاثاء، 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومن المقرر أن يؤدوا يوم الأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).