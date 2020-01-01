النيابة تنتقل لموقع حريق كسر ماسورة مواد بترولية بالسلام
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:06 م
داليا عبد الباسططباعة
انتقل فريق من نيابة السلام لموقع حريق شبّ عن كسر ماسورة مواد بترولية في أول طريق الإسماعيليّة الصحراوي؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، لحين إتمام عملية إخماد الحريق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت على الفور 3 خزانات مياه استراتيجية و20 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، فيما يتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات، وجارٍ إخماد النيران.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، لحين إتمام عملية إخماد الحريق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت على الفور 3 خزانات مياه استراتيجية و20 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، فيما يتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات، وجارٍ إخماد النيران.