النيابة تنتقل لموقع حريق كسر ماسورة مواد بترولية بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام لموقع حريق شبّ عن كسر ماسورة مواد بترولية في أول طريق الإسماعيليّة الصحراوي؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.وأغلقت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، لحين إتمام عملية إخماد الحريق.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت على الفور 3 خزانات مياه استراتيجية و20 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، فيما يتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات، وجارٍ إخماد النيران.