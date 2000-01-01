الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:49 م
آلاء حسنطباعة
أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى عن إقامة مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" فى فرعى القصة والرسم بعنوان "بلدى مصر"، وتنقسم جوائز المسابقة لعدة مستويات وهى: 3000 جنيه جائزة أولى، 2000 جنيه جائزة ثانية، 1000 جنيه جائزة ثالثة، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".
وجاءت شروط المسابقة على النحو التالى:
- يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب فى بلده.
- ألا تزيد سن المتسابق على 18 عامًا.
- أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة على 50 * 70 سم.
- يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع القصة.
- ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الانتاج فى أى مسابقة أخرى.
على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلى:
- صورة شهادة ميلاد الطفل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- خطاب بنك برقم حساب ولى الأمر.
أو إرسالها على العنوان التالى: ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمى للمجلس: www.scc.gov.eg، الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأعمال هو 30 سبتمبر 2020.
وجاءت شروط المسابقة على النحو التالى:
- يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب فى بلده.
- ألا تزيد سن المتسابق على 18 عامًا.
- أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة على 50 * 70 سم.
- يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع القصة.
- ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الانتاج فى أى مسابقة أخرى.
على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلى:
- صورة شهادة ميلاد الطفل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- خطاب بنك برقم حساب ولى الأمر.
أو إرسالها على العنوان التالى: ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمى للمجلس: www.scc.gov.eg، الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأعمال هو 30 سبتمبر 2020.