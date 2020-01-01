تظاهرات في ميلانو احتجاجا على تحويل آيا صوفيا

كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، عن مشاركة ماتيو سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال، في مظاهرة احتجاجية تضم حوالي 50 شخصًا أمام القنصلية التركية في ميلانو.وذكرت الصحيفة أن التظاهرات تأتي احتجاجًا على قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول إلى مسجد.من جهته، قال ماتيو سالفيني: «ليس من الممكن أن يمحو النظام التركي قرونًا من التاريخ من خلال تحويل الكنائس إلى مساجد دون أن يفتح أحد فمه، ونأمل أن يرد الاتحاد الأوروبي».فيما رفع المحتجون على قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لافتات مكتوب عليها «ارفعوا أيديكم عن آيا صوفيا».على صعيد متصل، قامت مجموعة مؤلفة من 9 أشخاص تطلق على نفسها «مبادرة القدس» في فلسطين بإحراق العلم التركي أمام قنصلية أنقرة في القدس الشرقية، على خلفية قرار تحويل متحف «آيا صوفيا» بإسطنبول إلى مسجد، وعلقت المجموعة لافتات مناهضة لتركيا على جدران القنصلية، وقاموا بالتلويح بأعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أحرقوا العلم التركي.ومن جانبه أدان الاتحاد الأوروبي قرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، وذلك خلال جلسة لوزراء خارجية الاتحاد يوم أمس الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الملحة، في مقدمتها تعديات تركيا على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية.