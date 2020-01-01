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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس قبرص: نسعى لإحلال السلام فى مواجهة استفزازات تركيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:21 م
نيكوس أناستاسيادس
نيكوس أناستاسيادس
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قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان وقبرص تسعيان إلى إجراء حوار وإحلال السلام والاستقرار، وإنهما لم تشاركا في أعمال استفزازية على خلاف تركيا.

وأضاف الرئيس القبرصي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا،" أنه يتفق مع آراء ميتسوتاكيس فيما يخص صندوق الإنعاش الأوروبي، وفيما يتعلق بقرار تركيا بتحويل آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، والاستفزازات التركية".

وتابع "أناستاسيادس" في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن نيقوسيا وأثينا اتفقتا مع غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تأسيس صندوق إنعاش أوروبي، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تتصدى على الفور للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، موضحا أنه بحث مع رئيس الوزراء اليوناني سبل التعامل مع الاستفزازات التركية التي تنتهك القانون الدولي والأوروبي.

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