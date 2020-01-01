رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية يتفقد تلقي طلبات ترشيح «الشيوخ»

تفقد المستشار محمد المشد، رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد أبو مندور، نائب رئيس المحكمة، سير عملية تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، استقبلت في اليوم الرابع، لفتح باب الترشيح 6 أوراق مرشحين جدد حتى الآن، وهم عادل محمد علي، حزب الوفد، ومصطفى إبراهيم عبد العاطي، مستقل، ومحسن أحمد فتحي أحمد حماد، مستقل، وعلي عبدالمطلب محمد نصر، مستقل، وياسر السيد أبو زيد إبراهيم، مستقل، وهايدي حسن محمود شركس، مستقل، ووصل عدد المرشحين إلى 25 مرشحا حتى الآن.كان وصل عدد مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لـ19 مرشحا، بعد تقديم 10 مرشحين جدد أوراقهم للجنة الترشح بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.وتقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح ٦ مرشحين ٣ مستقلين وهم عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، و٣ آخرين عن أحزاب مصر بلدي عزمي شبل جودة، أسامة علي عصمت عن حزب الوفد، عمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.وكان قد تقدم أول يوم ٩ مرشحين عن قائمة تحالف الأحزاب التي يقوده حزب مستقبل وطن، وتقدم عن الحزب ٣ مرشحين ومرشح عن الجمهوري الحر ومرشح عن الوفد بالإضافة للمستقلين المدعومين من القائمة.يذكر أنه وصل عدد سحب 60 شهادة قيد "طلب" بإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات، وسط تطبيق مشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين الموظفين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم، على أن يستمر ذلك لمدة أسبوع.