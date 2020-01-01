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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسعون لانكشاف أكبر على اليورو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:54 م
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
وكالات
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أظهر مسح لبنك أوف أمريكا، اليوم الثلاثاء، أن مديري الصناديق العالمية يرون أن اليورو رخيص وأنهم
يسعون لمزيد من الانكشاف عليه، وعلى الأسهم الأوروبية في ظل خطة تحفيز مالي ضخمة.

ومن بين العوامل التي تدعم الأصول الأوروبية، نجاح أوروبا النسبي في استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا، وصندوق التعافي المقترح والبالغ قيمته 750 مليار يورو لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزادت مخصصات المستثمرين لأسهم منطقة اليورو تسع نقاط مئوية.

وأوضحت المسح أن نسبة 44% من بين 210 مستثمرين شملهم المسح في الفترة بين 2 و9 من يونيو قالوا إن اليورو رخيص، كما أظهر إقبالا علي أسهم التكنولوجيا الأمريكية يكتسب قوة دفع أكبر في يوليو وتقول نسبة 74 % إنها الأكثر تداولا.

ورغم ارتفاع الأصول عالية المخاطر منذ عمليات بيع قياسية في مارس، فإن المعنويات تظل حذرة بحسب البنك مع ارتفاع مستويات السيولة إلى 4.9 % من 4.7 %.

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