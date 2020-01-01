الرئيس اللبناني يدعو إلى إعادة النظر في إجراءات مكافحة كورونا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، أن"تجدد وباء كورونا وانتشاره يفرض إعادة النظر ببعض الاجراءات والتشدد في تطبيق التدابير الوقائية".ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون تأكيده في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم على "ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ، ولا سيما ما يتعلق منها بالاصلاحات وخفض الإنفاق لخفض العجز".وقال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب:"تكبر التحديات أمام البلد وتتراكم الصعوبات، والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع".وأضاف دياب:"كل هذا نتحمله وأكثر، لكن للأسف البعض ذهب بعيدا جدا بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟".