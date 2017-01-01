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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 555 متهما في «ولاية سينا 4» لـ 21 يوليو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:33 م
محاكمة ولاية سيناء
محاكمة ولاية سيناء
شيماء حسين
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أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4»، إلى جلسة 21 يوليو ؛ لاستكمال سماع شهود النفي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

يذكر أن محكمة النقض قضت فى 10 يناير الماضي بتأييد إدراج المتهمين فى القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ«ولاية سيناء» إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

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