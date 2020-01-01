«طاقة النواب»: «البترول» ستلبي طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز

أشاد النائب عصام عبد الله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بخطة الحكومة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، وهي الخطة التى تستغرق 3 سنوات ولها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.وأعرب " عبد الله " فى بيان أصدره اليوم عن ثقته فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين خاصة بعد نجاح وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه إلى التصدير وبذلك اصبحت وزارة البترول قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.وأكد النائب عصام عبد الله أن تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يوفر للدولة مليارات الجنيهات إضافة الى أن ذلك له أهمية لوجود بيئة سليمة مشيدا بتأكيد الحكومة بأن أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكى لم يمض على عمرها 20 عاما وكفاءة الموتور 75% يمكن أن يتوجه لأى مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع وإتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ5 سنوات، أما السيارة التي تجاوز عمرها الـ20 عامًا لا يمكن التحويلتجدر الإشارة الى أن الحكومة تعمل على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة.