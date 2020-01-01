شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق وجودة السلع.وأسفرت الحملات عن ضبط 1173 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.وجاء ذلك خلال التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمنع انتشار والتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".