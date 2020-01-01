«السياحة»: لم نرصد إصابات بكورونا بين السياح

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن العالم كله كان متخوفًا من عودة حركة السفر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة السياحة اهتمت بالحفاظ على صحة السياح والعاملين بها باتخاذ قرار إغلاق المنشآت والبدء في إجراءات التطهير والتعقيم مع بداية الأزمة.وتابعت: "همنا الشاغل هو تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا حتى يتم بث الثقة في نفس السائح"، مشيرة إلى أن مصر تطبق شروطًا دقيقة جدًّا مع إعادة حركة السياحة الدولية، موكدة أنه منذ إعادة حركة السياحة وحتى الآن لم يتم رصد أي إصابة بين السياح بفيروس كورونا.