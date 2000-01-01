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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

270 إصابة جديدة بكورونا فى أستراليا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:15 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
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سجلت السلطات الصحية الأسترالية، 270 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشددت الولايات الأسترالية، وفقاً لقناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، القيود على التنقل، في الوقت الذي تكابد فيه السلطات لاحتواء تفش جديد لفيروس كورونا في جنوب شرق البلاد بدأ يمتد إلى مناطق أخرى.

وأفادت السلطات بأن الحالات النشطة في الولاية ارتفعت إلى ما يقرب من 2000، بعد اكتشاف 270 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في أستراليا إلى حوالي 10 آلاف و107 وفيات.

وأوضح بريت ساتون، كبير المسئولين الطبيين في فيكتوريا "لم نجتاز الأزمة بعد، آمل أن يتحقق ذلك هذا الأسبوع ولكن لا توجد ضمانات".

ومع تزايد المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا على الصعيد الوطني، مددت ولايتان القيود على الحدود، في حين فرضت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان قيوداً على عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في الحانات الكبيرة.

وتأتي التغييرات مع اكتشاف عشرات الحالات الجديدة في ولاية فيكتوريا، وهي بؤرة لكورونا في البلاد، رغم عودة تطبيق إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي على نحو 5 ملايين شخص في ملبورن عاصمة الولاية.. ولم تشهد أستراليا الارتفاع الذي شهدته دول أخرى في عدد الإصابات بالفيروس، بفضل إجراءات سريعة وصارمة، لكن تصاعد انتقال العدوى بين الأفراد في ولاية فيكتوريا وارتفاع الحالات الجديدة في ولاية نيو ساوث ويلز أثار المخاوف لدى الولايات الأخرى.

وألغت ولاية ساوث أستراليا خططا لإعادة فتح حدودها مع نيو ساوث ويلز في 20 يوليو، في حين فرضت ولاية كوينزلاند حجراً صحياً إلزاميا لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين زاروا منطقتين في ضواحي سيدني الغربية.

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