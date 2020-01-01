أحمد موسى: الرئيس التونسي وجه صفعة قاسية للغنوشي والإخوان

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوجهات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في مواجهة تدخلات جماعة الإخوان الإرهابية لتشكيل حكومة جديدة.وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «الرئيس التونسي عقد اجتماعا لبحث الوضع الأمني خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش دون حضور راشد الغنوشي»، وأردف: «الرئيس قيس سعيد وجه صفعة قوية للغنوشي».وتابع: «الرئيس قيس سعيد، وجه رسالة واضحة لحزب النهضة والغنوشي بأنه لن يقبل أي ابتزاز»، مؤكدا أنه يعتبر حزبي النهضة والكرامة التونسيين أعداء بالنسبة له.ولفت إلى أن 5 ائتلافات في البرلمان التونسي وقعت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، لاتهامه بالإضرار بالأمن القومي التونسي.