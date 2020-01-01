«المصريين الأحرار» بالإسكندرية ينظم ندوة عن التغذية العلاجية

نظمت أمانة المراة بحزب المصريين الأحرار بقيادة دكتورة سلوى عبدالقادر، ندوة توعية صحية بعنوان "التغذية العلاجية وآثارها النفسية فى علاج فيروس كورونا".يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والنائب طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية، وبحضور أعضاء أمانة المرأة وأمينات المرأة فى القطاعات والدوائر وبعض أمانات الحزب المختلفة وحاضر بالندوة الدكتورة سحر الدرينى أخصائية التغذية العلاجية.وتحدثت عن أهمية التغذية في رفع المناعة لمواجهة فيروس كورونا والآثار النفسية من تناول بعض المأكولات والمشروبات فى الهدوء النفسى الذى يرفع المناعة، كما تحدثت عن أهمية الرياضة أيضا على صحة الإنسان.