«تنسيقية الأحزاب» توضح طريقة تلقي طلبات الانضمام

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فتح الباب أمام الراغبين في الانضمام للتنسيقية بتقديم طلب العضوية باستمارة إلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيقية.ونشرت التنسيقية عبر صفحتها ردا على الاستفسارات الخاصة بطريقة الانضمام إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ مؤكدة أن طريقة الانضمام الوحيدة لها من خلال التسجيل في استمارة الانضمام التالية:https:cpyp.netregistration_application