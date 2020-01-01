ناقد رياضي: مصر تقدمت بطلب لاستضافة مباريات أبطال إفريقيا

قال أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، إن رفض الكاميرون استضافة المباريات المتقدمة لدوري أبطال أفريقيا جاء مفاجئا، ولكن الأوضاع الحالية فرضت عليها هذا القرار، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، مصر استقرت على تقديم طلب للكاف لاستضافة بقية مباريات دوري أبطال أفريقيا.وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، لأجل غير مسمى، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.وقال كاف في بيان اليوم السبت: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كوفيد ١٩، وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ بالكاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر، (نصف نهائي دوري الأبطال، ونصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي كانت ستلعب خلال أيام 1 و2 و3 مايو في الذهاب، و8 و9 و10 من الشهر ذاته في إطار لقاءات الإياب".وتتجه النية داخل الاتحاد الإفريقى "الكاف" للموافقة على العرض الإماراتى لاستضافة مباراتى قبل النهائى من بطولة دورى الأبطال لهذا الموسم، بحسب ما ذكرته صحف مغربية.