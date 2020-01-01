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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
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مصر
السيسي يهنئ رئيس الجبل الأسود بيوم الاستقلال
الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:28 م
السيسي
أ ش أ
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بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلو دكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
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