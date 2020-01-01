السيسي يهنئ رئيس الجبل الأسود بيوم الاستقلال

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بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلو دكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

