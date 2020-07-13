حلا شيحة بإطلالة جذابة عبر انستجرام

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت حلا شيحة بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية شميز من اللون الزيتي، وبنطلون جينز مقطع، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وتواصل الفنانة حلا شيحة، تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ويشارك في بطولته سوسن بدر، شيرين، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج سارة وفيق.وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي وبه لمسة "كوميدية لايت"، وتجسد الفنانة سوسن بدر دور والدة تامر حسني، بينما يجسد ماجد الكدواني دور صديقه المقرب، أما الفنانة حلا شيحة فتجسد دور حبيبته، وتجمعهما ظروف اجتماعية، ويتعرضان للعديد من المواقف الطريفة والمثيرة أيضًا المليئة بالأكشن والإثارة.