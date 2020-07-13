تأجيل محاكمة عاطل أحدث عاهة مستديمة لمواطن بمفرقعات

قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم "أ.ج" بإحداث عاهة مستديمة لمواطن باستخدام مفرقعات بمنطقة العياط، لجلسة 12 سبتمبر المقبل لمناقشة الشهود والطب الشرعي.وأسندت النيابة للمتهم "أ.ج"، عاطل، هارب، تهمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم ضرب المجنى عليه "م.ح"، بأن أشعل أحد المفرقعات وألقاها صوب وجهه فانفجرت بعينه، محدثة به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أفضت لعاهة مستديمة قدرت ب 35% يستحيل برؤها.وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جرح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول إلى السجن المشدد.