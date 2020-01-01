«فركش».. أسرة «زنزانة 7» تحتفل بانتهاء تصوير الفيلم

احتفلت شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، بانتهاء تصوير آخر مشاهد فيلم "زنزانة 7"، فجر اليوم الإثنين، بحضور معظم أبطاله نضال الشافعي وأحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي.حضر آخر أيام التصوير، منتج الفيلم أيمن يوسف، والذي قدم التهاني لكل صناعه، خاصة مع بدء دخوله مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المبارك.فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.الفيلم من المتوقع منافسته بقوة خلال موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، خاصة في ظل اعتماده على توليفة مختلفة من الفنانين، فضلا عن اعتماده على الإثارة والتشويق.