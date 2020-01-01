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القبلة

جامعة الأزهر: ندعم خطط التنمية الوطنية ومواجهة دعاوى الهدم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:35 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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أكدت جامعة الأزهر أنها دائمًا وعلى مر تاريخها العريق كانت وستظل في مقدمة الصفوف بجانب مؤسسات الدولة المصرية، تؤيد وتدعم خطط الدولة التنموية الوطنية، وشارك أمس وفد من طلاب الجامعة وطالباتها في احتفال كبير وإنجاز عظيم يضاف إلى رصيد الوطن بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بمناسبة تدشين عددٍ من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة لإسكان "حي الأسمرات"، وذلك بحضور رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بهذه المناسبة إن المشروعَ لبنةٌ جديدةٌ تضاف إلى البناء الوطني الذي يشيد يومًا بعد يومٍ بقيادة القيادة السياسية وتوجيهاتها، وبسواعد المصريين جميعًا، الذين اصطفوا خلف قيادتهم في مواجهة دعاوى الهدم.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن ما شهدناه أمس يثبت بشكل قاطع أن مصر اختارت طريق البناء والتنمية والنهضة، وأنها تسير في الطريق الصحيح منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وليس أدل على ذلك مما تشهده البلاد من إنجازات يومية يشهد لها القاصي والداني، وذلك على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيدًا بالمستوى المشرف الذي ظهر به وفد جامعة الأزهر، وهم يمثلون جامعتهم العريقة خلال الحفل البهيج، الذي أسعدنا جميعًا ونحن نتابعه في لحظة وطنية خالصة.

من جانبهم أعرب وفد الجامعة عن سعادتهم الغامرة، وتشرفهم بمشاركتهم هذه الاحتفالية الوطنية وبهذا الإنجاز العظيم، وبإحساسهم بحجم الجهودِ التي تبذل، والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع؛ لتؤكد أن وطننا الحبيب مصر يتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، مؤكدين أنهم جميعًا على إيمان كامل بوطنهم وبقيادته الحكيمة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأننا ماضون في الطريق الصحيح خلف قياداتنا.

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