«السعيد» تشارك في اجتماع لمجموعة نتائج الرخاء التابعة للأمم المتحدة

تشارك اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع افتراضي لمجموعة نتائج الرخاء التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة خطة العمل المشتركة المقترحة للفترة 2020-2021.ويشير بيان نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر بحلول عام 2022 ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة والغنية بالوظائف.وشاركت مؤخرًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى، ويتضمن المنتدى قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية هذا العام.