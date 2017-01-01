منتدى للتعاون السياحي بين الصين والإمارات على الإنترنت الخميس

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية اليوم الاثنين انعقاد منتدى التعاون السياحي الصيني الإماراتي على الإنترنت يوم 16 يوليو الجاري.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم- أن المنتدى يعقد تحت عنوان "التكامل والابتكار في العهد الجديد" بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والسياحة الصينية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث سيجتمع ممثلو مؤسسات الأبحاث والشركات في المجال السياحي في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المنتدى.وأضافت أن المشاركين في المنتدى سيناقشون العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وتنمية السياحة الثقافية عبر "الحوار السحابي" ويتبادلون الخبرات العملية في قطاع السياحة على الإنترنت، إضافة إلى عقد معرض بعنوان "مشاريع السياحة الثقافية الجيدة" على الإنترنت على هامش المنتدى.وتجاوز عدد السائحين الصينيين إلى الإمارات مليون شخص في عام 2017، كما تجاوز عدد السائحين الصينيين الذين ذهبوا إلى دبي لقضاء ليلة واحدة 989 ألفا العام الماضي.