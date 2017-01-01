رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:58 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
طباعة
سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم،59،747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرًّا، أنّ إجماليّ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3،301،820 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135،171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والسبت، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66،528 إصابة في 24 ساعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

الباز لـ«السيسي»: دمت سندًا وداعمًا لهذا الوطن والشعب

محمد الباز: السيسي «رئيس التفاصيل الصغيرة»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

رائد فضاء روسي يزور مركبة «دراجون» الأمريكية

دراسة: انخفاض عدد الأجسام المضادة للمتعافين من كورونا

بتسجيل خاص.. مغنون يدعمون أفراد الجوقات بكنائس بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل

استئناف عرض «البخيل» على خشبة الهناجر الخميس المقبل

انطلاق المرحلة الثانية من إعادة فتح المتاحف التابعة للفنون التشكيلية غدًا

سناء البيسى تقدم رحلة مع الموسيقى والغناء فى «دندنة»