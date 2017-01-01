أمريكا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم،59،747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرًّا، أنّ إجماليّ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3،301،820 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135،171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).والسبت، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66،528 إصابة في 24 ساعة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.