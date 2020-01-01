رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:51 م
مديحة كامل
مديحة كامل
طباعة
لم تتوقف الفنانة الكبيرة مديحة كامل يومًا عن الإمتاع، البعض يصفها بـ«الأنثى الكاملة»، حتى في حواراتها كانت صريحة، تعترف بما لديها دون خجل أو حرج، وكان غريبًا أن تعترف الأنثى الكاملة في حوار مع مجلة «الشبكة» في السبعينيات بحبها لأشياء يخجل الناس من الاعتراف بها، كحب الفسيخ، أكلتها المفضلة.

كان الحوار قصيرًا عما تحبه مديحة، وما لا تحبه، وتصف نفسها بصدق تام، تقول في وصف نفسها: أنا حواء التي خلقها الله لآدم بكل ما تحمل من أحاسيس ومشاعر.

وتقول إنها ليس لديها أصدقاء حقيقيين ولا تؤمن إلا بشيئين: «قلبي وفكري».

وفق قولها، تكره مديحة الكذب، ولو لم تكن إنسانًا تحب أن تكون شمسًا لـ«أظهر كل يوم».

تعلن حبها العنيف لاثنين من الشعراء: أحمد شوقي ونزار قباني، ومن الملحنين اثنان أيضًا: عبد الوهاب، وبليغ حمدي، ومن المطربين: عبد الحليم وهاني شاكر، ومن المطربات أم كلثوم وفايزة أحمد.

تعتبر مديحة، طبقًا للحوار، أكبر حسناتها: أنني حلوة من جوايا.
وأكبر عيوبك؟.. تجيب: أنني ساذجة.

الألوان المفضلة لمديحة كامل الأبيض والأسود.. ولون آخر من الغريب أن يحبه أحد، لكنها تحبه: الأصفر.

تحب الفسيخ، وترى أن أجمل الرجال، هو الرجل الذي تحبه، أيًا كان هو باختلاف مراحل حياتها.
هل كانت مديحة كامل بخيلة؟.. لم تجب، ولكنها قالت إن المال يقول لها: اصرفيني.

كان حوارًا شخصيًا هادئًا، تبحث فيه مديحة كامل عن نفسها، وتعلن أن شخصًا ما لم يعد له وجود في حياتها، وغيابه يؤثر بها للغاية: «كان أول من أتصل به في الصباح».

وحلمها أن تصل مديحة كامل للمكان الذي تريده، وحكمتها المفضلة: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وحكمة أخرى، وهي: لا تعط من نفسك الكثير.

موضوعات متعلقة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش

بعد فضيحة الغنوشي.. «النهضة» تبحث تشكيل حكومة جديدة

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا