وزير المالية: أزمة كورونا كانت قاسية على مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا كانت قاسية على مصر جدًا وما زالت، لأنها أدت إلى توقف الكثير من الخدمات وإغلاق الكثير من الشركات التجارية والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة، مما أدى إلى فقدان الكثير من المواطنين لوظائفهم.وأضاف "معيط"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هناك تأثرًا حدث في حصيلة الدولة من العملة الصعبة، بسبب توقف التجارة العالمية بعد جائحة كورونا.وأشار إلى وجود تخوفات داخل المصريين من عدم توفر الاحتياجات الأساسية للمواطن، خاصة بعد تعرض بعض الدول لأزمات بسبب عدم سد احتياجاتها الأساسية بعد جائحة كورونا، لذلك قدمت الدولة بالعديد من المبادرات لتخفيف آثار أزمة كورونا على المواطنين، مؤكدًا أن العالم كله يشهد أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل بكثير.وعن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي، له: "إنت بتخاف على الفلوس"، علق قائلًا: "وزير المالية مطلوب منه يؤمن احتياجات الدولة، لكن في هذه الظروف وجائحة كورونا مطلوب منه ينفق أكثر".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.