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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف ريال غرامة محاولة أداء الحج دون تصريح

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:15 م
الحج
الحج
وكالات
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قررت وزارة الداخلية السعودية معاقبة كل من يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام بلا تصريح بدءا من 19 يوليو وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية، قوله: "إنه إلحاقًا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي (كوفيد- 19) المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءا من 19 يوليو وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة".

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