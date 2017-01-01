اعتماد نتيجة العينة العشوائية لمادة الفيزياء

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفيزياء لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 (الدور الأول).وذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء، أمس، فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، أسفرت عن نجاح 12434 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 79.4%.وأضاف حجازى، إن 3270 طالبا وطالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 486 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2546 طالبا وطالبة "بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا وطالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.