«العائلة والناس».. ريهام عبد الغفور تستعيد ذكريات أول أعمالها

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، متابعيها، اليوم الأحد، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة، خلال أول عمل شاركت فيه وهو مسلسل "العائلة والناس"، وعلقت قائلة: "كان يامكان"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن ريهام عبد الغفور، غابت عن موسم رمضان 2020، بينما شاركت في موسم 2019، بمسلسل "زي ‏الشمس" ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎.‎