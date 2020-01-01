التعليق الأول للفاتيكان على قرار تحويل «آيا صوفيا» لمسجد

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن خيبة أمله إزاء تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الأحد.وصرح الحبر الأعظم، اليوم الأحد، في عظته الأسبوعية بميدان القديس بطرس في الفاتيكان: «يتجه فكري إلى إسطنبول وأفكر في آيا صوفيا وأشعر بالألم البالغ».يأتي هذا في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية الخميس الماضي حكما بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي من مسجد إلى متحف.