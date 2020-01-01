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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم احتجاجا على قرار اعتقالهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:40 م
أسرى فلسطينيين
أسرى فلسطينيين
مروة عنبر
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن هناك ثلاثة من الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن أحد الأسرى وهو الأسير شحادة مضرب منذ 20 يوما، والأسير غنيمات منذ 19 يوما، ويقبعان في زنازين سجن عوفر، فيما يواصل الأسير السعدي إضرابه عن الطعام منذ 12 يوما ويقبع في زنازين سجن هداريم، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال اعتقل الأسير شحادة فى ديسمبر الماضى، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، فيما الأسير غنيمات معتقل منذ سبتمبر الماضى، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

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