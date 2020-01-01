السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مواطن سيتقدم لطلب شقة "هياخدها"، لافتا إلى أن الدولة ستوفر التمويل اللازم، بسعر منخفض وبتكلفة أقل.وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن البنوك تريد توفير ضمانات قوية لتأخذ حقها، متابعا: "نحن كدولة ممكن ندخل كضامن أمام البنوك في مشروعات الإسكان والسلع المنزلية وتشطيبات الشقق، عشان توفر القرض للمواطن وبسعر وفايدة أقل، ويبقى الدولة سعت مع المواطنين عشان ياخدوا شقة في مكان كويس بتكلفة قليلة".وواصل: "نريد مثلا إحلال تكييف جديد بدلا من القديم لترشيد استهلاك الكهرباء، وإحلال سيارة جديدة بدلا من القديمة، ونحن مستعدون لندخل في هذا الأمر ونوفر طريقة سهلة لحدوثه".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.