المتحدثة باسم الرئيس الأوكرانى تنفى حملها

نفت المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، يوليو مينديل، صحة التقارير الإعلامية حول حملها من رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي.وقالت مينديل، في تصريح: "لكل خبر زائف اسمه نشر على موقع القناة الـ24 مقال يحتوي على أسماء أكبر مؤلفي الأخبار الزائفة في هذا العام".وأضافت مينديل: "اقرؤوا وفكروا وتذكروا: (الحكمة تقول) أنت ما تأكل، وخاصة عندما يدور الحديث عن المعلومات احترموا الآخرين، والأهم احترموا أنفسكم!".وسبق أن نشرت القناة الـ24 الأوكرانية تقريرا تحدث عن وجود علاقات حميمية بين زيلينسكي ومينديل، ما نتج عنه حمل المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية.واستند التقرير إلى تصريحات رومان ريفيجوك، مؤسس الحركة السياسية الداعمة للرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.