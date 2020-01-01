أبو شقة: السيسي رجل وطني من الطراز الأول

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شجاع ورجل وطني من الطراز الأول ومحب لشعبه ويمتلك الصرامة والحنون.وأضاف «أبوشقة» خلال حواره ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر على شاشة «ON» أن السيسي يمتلك مقومات الزعامة، وجاء في ظروف بالغة الخطورة ومخطط إسقاط مصر، لكنه استطاع مواجهة الكثير من التحديات، مضيفًا: «يكفي فخرًا كيف واجهة الدولة أزمة كورونا».وأكد أن الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر ورغم حروب الجيل الرابع والحروب الاقتصادية والفتن والمؤامرات، لكن الشعب المصري كان مدركًا أنه يسير على الطريق الصحيح.وذكر المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن مصر كانت من أوائل 30 دولة حققت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا.