رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنازلت عن المحضر.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بـ«فتاة التجمع»

السبت 11/يوليه/2020 - 09:22 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل متهم بالتحرش بفتاة في منطقة التجمع، بعد تنازل المبلغة عن المحضر.

وأنكر المتهم ارتكابه واقعة التحرش، مؤكدا كيدية المحضر.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة التجمع من فتاة تتهم شابا بالتحرش بها لفظيا وجسديا بمنطقة التجمع الأول، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وبسؤاله أنكر ارتكاب الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الأعداد.. الصحة: 67 وفاة و923 إصابة جديدة بكورونا

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكر يسرحان بسبب 50 جنيهًا

«المشايخ والكرة».. ماذا فعل تشجيع الزمالك بـ«عمران والطبلاوي»؟

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

قصائد

الفاجعة الأخيرة

شمس على الوسادة

فى الدخان