تنازلت عن المحضر.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بـ«فتاة التجمع»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل متهم بالتحرش بفتاة في منطقة التجمع، بعد تنازل المبلغة عن المحضر.وأنكر المتهم ارتكابه واقعة التحرش، مؤكدا كيدية المحضر.وكان بلاغ ورد لقسم شرطة التجمع من فتاة تتهم شابا بالتحرش بها لفظيا وجسديا بمنطقة التجمع الأول، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وبسؤاله أنكر ارتكاب الواقعة.