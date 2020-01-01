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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بـ«عزل إسنا» إلى ٩٤٣

السبت 11/يوليه/2020 - 06:52 م
عزل إسنا
عزل إسنا
هدى الأمير
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سجل مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد- كوفيد ١٩، اليوم السبت، ارتفاعًا كبيرًا بأعداد المتعافين ليبلغ العدد الإجمالي ٩٤٣، وذلك عقب تعافي ٧ حالات جديدة تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه، كشف الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي بمستشفى إسنا للعزل الصحي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بالأقصر، أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، وذلك يرجع إلى مدى المجهودات التي يبذلها أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، والذين يعملون على تقديم الرعاية الطبية للمرضى على مدار الوقت.

وأشار إلى انخفاض معدل الإشغال بالمستشفى بالشكل الذي أحدث فائضا في الأماكن الفارغة وغير المشغٌولة بالمرضى.

وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هنالك نحو 20 سريرًا بقسم الحالات المتوسطة خالية من المرضى، بسبب قيام مستشفيات العزل الأخرى المعنية بالفرز مثل الحميات والعديسات، بالتعامل مع الحالات المتوسطة، أما الحالات فوق المتوسطة، ذات الأعراض الحادة فيتم نقلها إلى المستشفى لتخضع للرعاية الطبية بقسم الرعاية المركزة.

وتابع أن أولوية استقبال الحالات المصابة بمستشفى إسنا أصبحت من نصيب أبناء مدينة إسنا، حيث إنهم يشغلون نحو 80% من أقسام المستشفى، يعقبهم مرضى باقي أنحاء محافظة الأقصر، موضحًا أن اقتصار الخدمات الطبية بمختلف مستشفيات العزل على أبناء الأقصر أسهم بشكل كبيرة في إنقاذ حياة المرضى، وذلك من خلال منحهم فرصة للعلاج بداخل المستشفيات، لافتا إلى أن ذلك الأمر تسبب أيضًا في اختفاء قوائم الانتظار، فمستشفيات العزل باتت لا تمتلك أيًا من قوائم الانتظار.

وأكد فتحي، أن محافظة الأقصر نجحت في تجاوز ذروة الإصابة بفيروس كورونا، ومعدل الإصابات بات يتخذ منحى يبشر بأن الأقصر ستعلن قريبًا انتصارها على الفيروس، حيث إن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، ٩٤٣ حالة حتى الآن، كما نجح الفريق الطبي في إجراء 16 عملية ولادة قيصرية بنجاح.

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