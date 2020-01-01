«مينى جيب» زينة يشعل إنستجرام
السبت 11/يوليه/2020 - 03:22 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة زينة رضا، متابعيها، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت زينة رضا بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود، مرتدية ميني جيب، وتوب باللون الأبيض، وجاكت باللون الأسود، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.
وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق. شاهد
وظهرت زينة رضا بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود، مرتدية ميني جيب، وتوب باللون الأبيض، وجاكت باللون الأسود، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.
وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق. شاهد